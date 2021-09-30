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Квинси Промес: «Спартак» вышел на второй тайм и забил три гола — это невероятно для всех»

30 сентября 2021, 23:25
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Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал, о чем с футболистами во время перерыва говорил главный тренер Руй Витория. Команда одержала победу над «Наполи» (3:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

— О чем говорили в раздевалке в перерыве? Тренер сказал, что был эмоциональный разговор.

— Говорили о планах на второй тайм. У нас был лишний игрок. Мы должны были быть активнее, стараться не получать лишних карточек. Вы знаете, «Наполи» — топовая команда. Мы не хотели отдавать эту игру. Вышли и забили три гола — это невероятно для всех.

— У вас очень молодая команда, много травм. Сложно готовиться к каждой следующей игре?

— Да, конечно, это сложно. У нас были плохие результаты, но последние две игры мы выглядим очень хорошо. Победа над «Наполи» очень приятна для всех, кто любит «Спартак».

Дубль в составе московской команды оформил Квинси Промес, еще один мяч забил Михаил Игнатов.

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Артем Калинин все материалы автора

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