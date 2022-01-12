Кузяев: «Хотим хорошо подготовиться и в боевой готовности подойти к матчам против «Бетиса»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев ответил на вопрос о том, как поддерживал форму во время отпуска.

«Понимал, что не надо запускать себя, не позволял лишнего в плане еды, — приводит слова Кузяева официальный сайт петербургского клуба. — Легкие пробежки, работа в зале, все стандартно. Так что к сборам подошел в нормальной форме».

Полузащитник рассказал, есть ли у него любимая и нелюбимая часть традиционного командного медосмотра.

«Нелюбимая — когда нужно бежать на дорожке до определенного пульса, это никто не любит. А любимая — когда медосмотр заканчивается», — сказал он.

Также Кузяев поделился ожиданиями от предстоящих тренировочных сборов.

«Традиционные для себя и для всей команды. Хотим хорошо подготовиться и в боевой готовности подойти к матчам против «Бетиса», — заявил полузащитник.

После 18 туров Тинькофф РПЛ «Зенит» набрал 38 очков и занимает первое место в турнирной таблице. 17 февраля петербургская команда примет «Бетис» в первом матче 1/16 Лиги Европы. Ответная встреча пройдет 24 февраля в Севилье.