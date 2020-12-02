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Кучаев, Дзагоев и Мариу Фернандес готовы сыграть с «Вольфсбергером»

13:54
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на пресс-конференции перед матчем 5-го тура группового турнира Лиги Европы с австрийским «Вольфсбергером» рассказал о состоянии травмированных футболистов команды.

— Из тех футболистов, которые не могли играть в предыдущих матчах, готовы выйти на поле Кучаев, Дзагоев и почти наверняка будет готов Мариу Фернандес, — сказал Гончаренко. — Так что получается, что все в строю за исключением Фукса и Карпова.

Матч ЦСКА — «Вольфсберг» состоится в четверг, 3 декабря. Начало — в 20.55 (мск).

(Дмитрий Гирин)

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