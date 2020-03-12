Крутые коэффициенты на матчи «МЮ» и «Шахтера» в Лиге Европы!

В четверг, 12 марта, пройдут матчи 1/8 финала Лиги Европы. В числе наиболее интересных — домашний матч «Вольфсбурга» против «Шахтера» и выезд «Манчестер Юнайтед» в гости к ЛАСКу. Встреча в Линце начнется в 20.55 по московскому времени, поединок на «Фольксваген-Арене» — в 23.00.

«Вольфсбург» вышел в плей-офф со второго места из не самой слабой группы — «Гент», «Сент-Этьен» и «Александрия». В первом раунде плей-офф турнира команда Оливера Гласнера уверено обыграла шведский «Мальме» — 2:1 дома и 3:0 на выезде. «Шахтер», в свою очередь, в 1/16 финала в захватывающем противостоянии одолел «Бенфику» (2:1, 3:3). В предстоящем матче букмекеры считают фаворитом хозяев — коэффициент на победу «волков» — 2,30, на успех «горняков» — 3,20, на ничью — 3,35. Последние встречи «Шахтера» были сверхрезультативными — со счетом 4:1 был разгромлен «Днепр-1», а в матче с «Колосом» было забито целых семь мячей (4:3)! Учитывая, что и в Лиге Европы «низовые» с участием украинского клуба в этом сезоне случаются нечасто, привлекательной выглядит ставка на «Тотал» больше 2,5 за 2,00.

«МЮ», скорее всего, постарается провести матч в режиме энергосбережения: подвешенное состояние из-за повсеместной отмены матчей, грядущая встреча с «Тоттенхэмом» Жозе Моуринью не стимулируют на то, чтобы со всех ног бежать вперед. Команда Сульшера с большой долей вероятности сделает ставку на качественную игру в обороне и собственные контратаки. Интересной и логичной выгляди комбинация победа гостей + «Тотал» меньше 2,5, которую можно взять за 3,60. Любопытной выглядит и ставка на то, что ЛАСК не забьет. В БК «Лига Ставок» этот вариант оценивается в 2,30.

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