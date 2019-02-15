Кристоффер Олссон: "В гостях у "Байера" игра будет другой"

Полузащитник "Краснодара" Кристоффер Олссон после ничьей против "Байера" (0:0) в матче 1/16 финала Лиги Европы отметил, что постепенно привыкает к новой команде и уже чувствует себя комфортно при взаимодействии с Каборе и Перейрой, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова. Также он подчеркнул, что "быки" будут упорно готовиться к ответной игре с и боротся за победу.

- Почему я не реализовал свой момент? Нужно пересмотреть эпизод, - заявил Олссон. - По-моему, я там просто поскользнулся, у меня нога поехала. Нужно, наверно, было в падении забивать.



- Почему "Краснодар" в принципе не смог реализовать свои моменты? Чего не хватило?



- Чтобы забить мяч, нужно завершить атаку. У нас были моменты, но завершение хромало, и это основная проблема.



- У вас было довольно много нарушений. Не боялись не идти в стык и получить карточку еще в первом тайме?



- Наверно, да, я слишком часто грубо играл, у меня было несколько моментов, когда мог получить желтую карточку. Но с другой стороны, играя на таком уровне, нужно бороться.



- Мусаев перед игрой сказал, что вы находитесь в команде всего месяц, и этого мало для адаптации. Насколько вам комфортно играть в треугольнике с Каборе и Перейрой?



- Да, это не так много, и разница есть - играть только товарищеские матчи или официальные встречи. Но я становлюсь лучше. Может, какие-то трудности и были поначалу, но сейчас они уходят на второй план. Я чувствовал себя комфортно в треугольнике с Каборе и Перейрой, они мне очень помогали, как и вся команда.



- Есть ли дрожь в коленках перед поездкой в Леверкузен?



- Нет, мы никого не боимся, и нам по силам выиграть у любой команды. В матче с "Байером" мы это продемонстрировали, потому что были в шаге от победы. Конечно, в гостях игра будет другой, но все в наших силах. Нам предстоит неделя упорных тренировок перед поездкой в Германию, где мы поборемся за победу.



- Вы физически не кажетесь мощным, но постоянно шли в борьбу. Такому техничному игроку тренер не запрещает подобных действий?



- В единоборства должен вступать любой игрок команды - маленький, большой, быстрый. У меня тоже есть преимущества. Я быстрый, юркий, и это должно приносить свои плоды.