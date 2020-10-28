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Кристиян Бистрович: «Приятно играть два раза в неделю»

13:43
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Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович — о жеребьевке Лиги Европы и календаре красно-белых.

— После жеребьевки я был рад, что мы сыграем с «Динамо», — сказал Бистрович. — Для нас приятно, что мы играем два раза в неделю. Ты мало тренируешься, но много играешь. Это любят все игроки. Мы хорошо подготовлены к матчам.

Мы очень хорошо готовы и к РПЛ, и к еврокубкам. Надо было в Австрии выиграть. Сейчас хотим исправить ситуацию.

Сейчас у нас много игроков, есть хорошая конкуренция. Каждый игрок может быть и основным, и на замене. Но надо на 100 процентов играть каждый матч. (Наталья Юрина)

ЦСКА встретится с «Динамо» завтра, 29 октября. Начало — в 20.55 (мск).

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