Расмуссен — о победе над «Юнионом»: «Никогда не забуду этот матч»

Нападающий «Аякса» Кристиан Расмуссен прокомментировал победу над «Юнионом» (2:0) в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги Европы.

«Никогда не забуду этот матч, поскольку в нем я забил свой первый гол в еврокубках. Я горд тем, как сыграла наша команда. В первом тайме мы вкатывались в игру, но в перерыве обсудили необходимые коррективы. И затем здорово все реализовали. Теперь осталось завершить начатое в ответной игре в Амстердаме», — цитирует пресс-служба УЕФА Расмуссена.

Ответный матч состоится через неделю, 20 февраля. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.