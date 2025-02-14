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14 февраля 2025, 04:15

Расмуссен — о победе над «Юнионом»: «Никогда не забуду этот матч»

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий «Аякса» Кристиан Расмуссен прокомментировал победу над «Юнионом» (2:0) в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги Европы.

«Никогда не забуду этот матч, поскольку в нем я забил свой первый гол в еврокубках. Я горд тем, как сыграла наша команда. В первом тайме мы вкатывались в игру, но в перерыве обсудили необходимые коррективы. И затем здорово все реализовали. Теперь осталось завершить начатое в ответной игре в Амстердаме», — цитирует пресс-служба УЕФА Расмуссена.

Ответный матч состоится через неделю, 20 февраля. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

16-летний футболист &laquo;Аякса&raquo; Жорти Мокио (в&nbsp;центре) празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Юниона&raquo;.У «Аякса» забил 16-летний талант. Антони ожил, уйдя из «МЮ». Кошмарный вечер Лодыгина и драма Хайкина
Источник: Официальный сайт УЕФА
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Лига Европы УЕФА
ФК Аякс
ФК Юнион
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