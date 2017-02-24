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24 февраля 2017, 15:51

Кристиан Нобоа: "С "Манчестер Юнайтед" надо будет играть так же, как с "Баварией"

Елена Григорьевская
Корреспондент
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Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. "Краснодар" сыграет с "Сельтой", "Ростов" - с "МЮ"

Полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа пообещал, что команда выложится по максимуму в матчах 1/8 финала Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед". В то же время эквадорец порадовался, что ростовчанам достался именно английский гранд.

– Нам досталась хорошая команда, – сказал Нобоа. – У них отличный тренер и много сильных футболистов. Нам будет очень тяжело в матче с ними, но мы уже побеждали в прошлом году команду–гранда – мюнхенскую "Баварию", играли с мадридским "Атлетико". Тогда мы выкладывались до конца, играли через не могу. Мы постараемся показать те же качества, будем стремиться победить и пройти дальше, а как получится – посмотрим. Сейчас даже не важно, что мы начинаем дома.

"Манчестер Юнайтед" – это серьезный соперник и большой клуб, но я не могу сказать, что хотел бы получить соперника полегче. Наоборот. Есть возможность показать себя. Вот и увидим, каков наш уровень по сравнению с английским топ-клубом. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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