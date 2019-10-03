Кристиан Бистрович: «Если бы забили быстрее «Эспаньола», не было бы таких проблем»
22:46
Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович прокомментировал результат матча с «Эспаньолом» (0:2) во втором матче группового этапа Лиги Европы.
— Почему ЦСКА так нестабильно играет — хорошие матчи чередуются с плохими?
— Не могу сказать, что матч был плохим. Мы начали хорошо, неплохо выглядели и после перерыва, но не смогли забить свои голы. Просто «Эспаньол» забил быстрее
— Почему такие провальные вторые таймы проводит ЦСКА?
— Не знаю, сейчас не могу сказать. Если бы мы раньше забили такие голы, не было бы таких проблем. Но не думаю, что это усталость. Мы хорошо были готовы к игре. У нас есть ещё четыре матча — ничего не потеряно. (Константин Колмаков)
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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 2-й тур