Кристанте: «Будем испытывать разочарование еще несколько дней, но потом придется начинать с нуля»

Полузащитник «Ромы» Брайан Кристанте прокомментировал поражение от «Севильи» (1:1, пен. — 1:4) в финале Лиги Европы.

«Мы будем испытывать разочарование еще несколько дней, но потом придется начинать с нуля. У нас отличная команда. Мы сыграли в двух финалах подряд, это не рядовое достижение. До финала Лиги Европы случайно не доходят. Мы можем гордиться собой и нашей командой, которая показала свою силу», — цитирует пресс-служба УЕФА Кристанте.

«Севилья» седьмой раз в истории выиграла второй по значимости еврокубковый турнир. Испанская команда является рекордсменом по этому показателю.