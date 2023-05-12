Кристанте: «Остался всего один матч до финала»

Полузащитник «Ромы» Брайан Кристанте прокомментировал победу над «Байером» (1:0) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Это полуфинал еврокубка, и матч важен сам по себе. Атмосфера была потрясающей. Остался всего один матч до финала. Бессознательно вы вкладываете дополнительную энергию. Мы показали отличную игру в нападении. Мы могли забить второй гол, но важно выйти на ответный матч за победой», — цитирует пресс-служба УЕФА Кристанте.

Ответная встреча пройдет 18 мая в Леверкузене. Начало — в 22:00 по московскому времени.