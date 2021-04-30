Кристанте недоволен вторым таймом матча против «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Ромы» Брайан Кристанте после поражения от «Манчестер Юнайтед» в 1/2 финала Лиги Европы (2:6) признался, что разочарован второй половиной. Первый тайм римская команда выиграла 2:1.

«Мы допустили ошибки. Продолжили атаковать после того, как оказались в роли догоняющих, и пропустили еще. Из второго тайма нельзя извлечь ничего положительного», — цитирует пресс-служба УЕФА Кристанте.