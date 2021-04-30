Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Кристанте недоволен вторым таймом матча против «Манчестер Юнайтед»

03:52

Полузащитник «Ромы» Брайан Кристанте после поражения от «Манчестер Юнайтед» в 1/2 финала Лиги Европы (2:6) признался, что разочарован второй половиной. Первый тайм римская команда выиграла 2:1.

«Мы допустили ошибки. Продолжили атаковать после того, как оказались в роли догоняющих, и пропустили еще. Из второго тайма нельзя извлечь ничего положительного», — цитирует пресс-служба УЕФА Кристанте.

Манчестер Юнайтед — Рома

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2029905--man-united-vs-roma/

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Чумовой русский суперюниор! Мичков сотворил два шедевра и прибил Германию покером на ЮЧМ
Варвара Караулова родила сына
Сенатор США предложил следить за российской микроэлектроникой
Диетолог назвала наименее вредный алкоголь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд