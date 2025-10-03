Крис Вуд забил свой первый гол за 13 с половиной лет в еврокубках

Нападающий «Ноттингема» Крис Вуд отличился в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы против «Мижтьюлланна» (0:1).

Как сообщает BBC, 33-летний новозеландец забил свой первый гол в крупном европейском турнире за 13 лет и 347 дней. Последний раз он это делал, играя за «Бирмингем» в сезоне-2011/12 в матче Лиги Европы против «Брюгге» (2:1).

Это третий по величине разрыв между двумя голами в истории еврокубков. Больше только было у Эухенио Корини (14 лет 347 дней) и Марка Райта (14 лет 221 день).