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Крис Смоллинг считает, что «Роме» не хватило уверенности в матче с «Манчестер Юнайтед»

05:25
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Защитник «Ромы» Крис Смоллинг после поражения от «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы (2:6) признал, что команда плохо сыграла во втором тайме. К перерыву римский коллектив выигрывал — 2:1.

«Мы очень разочарованы. Все складывалось успешно, мне казалось, мы заслуженно вели в счете к перерыву, но второй тайм был откровенно плох. Я расстроен тем, что мы не удержали преимущество, которое добыли в первом тайме.

Думаю, что отсутствие уверенности сказалось во втором тайме. Травмы не сыграли нам на руку, но это не оправдание. Такая история часто случается с нами в этом сезоне. Нужно лучше управлять игрой. Даже при счете 3:2 или 4:2 матч-менеджмент должен быть лучше.

Мы серьезно осложнили себе задачу в ответном матче. Понятно, что противостояние еще не закончено, но будет очень и очень трудно. Результат этого матча сильно нас опечалил", — цитирует пресс-служба УЕФА Смоллинга.

Манчестер Юнайтед — Рома

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2029905--man-united-vs-roma/

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