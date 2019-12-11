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«Краснодар» вылетел на матч с «Хетафе» с 8-часовым опозданием

19:08
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«Краснодар» вылетел в Испанию на матч 6-го тура группового турнира Лиги Европы против «Хетафе».

Из-за тумана в Краснодаре команда вылетела с восьмичасовым опозданием.

Матч пройдет 12 декабря и начнется в 20:55 мск.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 6-й тур




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