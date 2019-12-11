«Краснодар» вылетел на матч с «Хетафе» с 8-часовым опозданием
19:08
«Краснодар» вылетел в Испанию на матч 6-го тура группового турнира Лиги Европы против «Хетафе».
Из-за тумана в Краснодаре команда вылетела с восьмичасовым опозданием.
Несмотря на трудный день ребята все-таки сохранили позитив ?— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) December 11, 2019
Вылетаем в Мадрид с опозданием почти на 8 часов ?#ЛЕ #ЛигаЕвропы #ХетафеКраснодар pic.twitter.com/u4dfAZL7UF
Матч пройдет 12 декабря и начнется в 20:55 мск.
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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 6-й тур
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