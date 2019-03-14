"Краснодар" – "Валенсия": Черышев выйдет в старте гостей

"Краснодар" и "Валенсия" объявили стартовые составы на ответную встречу 1/8 финала Лиги Европы, сообщает официальный сайт УЕФА. Первая игра между этими командами завершилась со счетом 2:1 в пользу "летучих мышей".
Стартовый состав "Краснодара": Сафонов – Петров, Фьоулусон, Спаич, Рамирес – Вандерсон, Олссон, Газинский, Перейра, Классон – Ари.
Стартовый состав "Валенсии": Нето – Гайя, Диакаби, Паулиста, Васс – Черышев, Кондогбья, Кокелен, Солер – Мина, Собрино.
"Краснодар" – "Валенсия": Лига Европы, онлайн-трансляция, 14 марта, начало – в 20.55 (мск).
🔥 Este es nuestro XI INICIAL para el #KrasnodarVCF 🇪🇺@EuropaLeague #AmuntValencia pic.twitter.com/E35bzp9xB3– Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) 14 марта 2019 г.
Горяченькое заказывали?!🔥🔥🔥 Стартовый состав "быков" на #КраснодарВаленсия 👇🏻– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 14 марта 2019 г.
В запасе у "горожан": Синицын (В), Таранов, Стоцкий, Голубев, Уткин, Сергеев, Сулейманов.
Наставник команды: Мурад Мусаев pic.twitter.com/KwJ3kVbqCJ