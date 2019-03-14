"Краснодар" – "Валенсия": Черышев выйдет в старте гостей

"Краснодар" и "Валенсия" объявили стартовые составы на ответную встречу 1/8 финала Лиги Европы, сообщает официальный сайт УЕФА. Первая игра между этими командами завершилась со счетом 2:1 в пользу "летучих мышей".

Стартовый состав "Краснодара": Сафонов – Петров, Фьоулусон, Спаич, Рамирес – Вандерсон, Олссон, Газинский, Перейра, Классон – Ари.

Стартовый состав "Валенсии": Нето – Гайя, Диакаби, Паулиста, Васс – Черышев, Кондогбья, Кокелен, Солер – Мина, Собрино.

"Краснодар" – "Валенсия": Лига Европы, онлайн-трансляция, 14 марта, начало – в 20.55 (мск).

Все о Лиге Европы – здесь