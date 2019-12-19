Участники Лиги Европы в прошлом сезоне получили от УЕФА порядка 559,2 миллиона евро, что больше прошлых показателей на 131,1 миллиона, сообщает официальный сайт организации.

Участникам группового этапа было гарантировано как минимум по 2,75 миллиона. Бонус за каждую победу на групповом этапе составил 570 тысяч, за ничью — 190 тысяч. Неиспользованные средства — 190 тысяч с каждой ничьей — суммировались и перераспределялись среди участников группового этапа в пропорциональной зависимости от количества побед.

Каждый победитель группы получил 1 миллион евро, а второе место в группе принесло клубу 500 тысяч. Все участники 1/16 финала получили дополнительно по 500 тысяч, а участники 1/8 финала — по 1,1 миллиона.

«Спартак» заработал 6,4 миллиона евро, «Краснодар», дошедший до 1/8 финала — 9,8 миллиона.