"Краснодар" в матче с "Байером" установил командный рекорд по пробегу

"Краснодар" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против "Байера" (0:0) установил командный рекорд по пробегу. Как информирует клубная пресс-служба, в домашней игре "горожане" суммарно пробежали за матч 128 километров и 223 метра.

Ответная встреча пройдет в Германии в четверг, 21 февраля. ​

Вот это побегали 😱 Во время матча 1/16 финала Лиги Европы УЕФА #КраснодарБайер "горожане" суммарно пробежали за матч 128 километров и 223 метра. Это командный рекорд! 😉 pic.twitter.com/u8Ib5GeJeZ – FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 16 февраля 2019 г.

Все о Лиге Европы: календарь и результаты матчей