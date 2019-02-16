17:09 | Футбол — Лига Европы

"Краснодар" в матче с "Байером" установил командный рекорд по пробегу

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"Краснодар" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против "Байера" (0:0) установил командный рекорд по пробегу. Как информирует клубная пресс-служба, в домашней игре "горожане" суммарно пробежали за матч 128 километров и 223 метра.

Ответная встреча пройдет в Германии в четверг, 21 февраля. ​

 

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