"Краснодар" в матче с "Байером" установил командный рекорд по пробегу

"Краснодар" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против "Байера" (0:0) установил командный рекорд по пробегу. Как информирует клубная пресс-служба, в домашней игре "горожане" суммарно пробежали за матч 128 километров и 223 метра.
Ответная встреча пройдет в Германии в четверг, 21 февраля.
Вот это побегали 😱 Во время матча 1/16 финала Лиги Европы УЕФА #КраснодарБайер "горожане" суммарно пробежали за матч 128 километров и 223 метра. Это командный рекорд! 😉 pic.twitter.com/u8Ib5GeJeZ– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 16 февраля 2019 г.
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