"Краснодар" установил новый рекорд посещаемости

Домашний матч 1/16 финала Лиги Европы "Краснодара" с "Байером" (0:0) позволил установить новый рекорд посещаемости российского стадиона – 34 827 зрителей, сообщает официальный сайт "быков".

– Преодолеть рубеж в 35 тысяч не позволил обязательный в матчах Лиги Европы УЕФА так называемый "буфер безопасности" – несколько рядов пустых сидений, которые отделяли болельщиков гостей от поклонников хозяев поля, – отмечается в сообщении пресс-службы "Краснодара".