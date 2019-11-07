? Фернандеш после паса Сулейманова пяткой переправляет мяч в ворота гостей. Красота в Краснодаре!



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? Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/QVRtfHy9ZN