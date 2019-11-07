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«Краснодар» — «Трабзонспор»: видео всех голов

21:55
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«Краснодар» в матче 4-го тура Лиги Европы принимает «Трабзонспор».

27-я минута: Серкан Асан — в свои ворота — 1:0

34-я минута: Фернандеш — 2:0

Лига Европы: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

Краснодар — Трабзонспор

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 4-й тур




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