«Краснодар» — «Трабзонспор»: видео всех голов
21:55
«Краснодар» в матче 4-го тура Лиги Европы принимает «Трабзонспор».
27-я минута: Серкан Асан — в свои ворота — 1:0
? Рикошет после удара Ману Фернандеша играет за краснодарцев.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 7, 2019
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34-я минута: Фернандеш — 2:0
? Фернандеш после паса Сулейманова пяткой переправляет мяч в ворота гостей. Красота в Краснодаре!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 7, 2019
? Смотрите онлайн Лиги Европы на #МАТЧПРЕМЬЕР
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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 4-й тур
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