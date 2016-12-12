17:58 | ФУТБОЛ — Лига Европы

"Краснодар" сыграет ответный матч с "Фенербахче" на день раньше

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Стало известно расписание матчей 1/16 финала Лиги Европы.

Первые поединки состоятся 16 февраля. "Зенит" в этот день сыграет в Бельгии против "Андерлехта", "Ростов" примет пражскую "Спарту", а "Краснодар" - турецкий "Фенербахче".

Основаная часть ответных матчей запланирована на 23 февраля. "Краснодар" свой поединок в Стамбуле проведет на день раньше - 22 февраля.

Лига Европы

1/16 финала

Первые матчи

16 февраля

"Атлетик" (Испания) – АПОЭЛ (Кипр)
"Легия" (Польша) – "Аякс" (Нидерланды)
"Андерлехт" (Бельгия) – "Зенит" (Россия)
"Астра" (Румыния) – "Генк" (Бельгия)
"Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Сент-Этьен" (Франция)
"Вильярреал" (Испания) – "Рома" (Италия)
"Лудогорец" (Болгария) – "Копенгаген" (Дания)
"Сельта" (Испания) – "Шахтер" (Украина)
"Олимпиакос" (Греция) – "Османлыспор" (Турция)
"Гент" (Бельгия) – "Тоттенхэм Хотспур" (Англия)
"Ростов" (Россия) – "Спарта" (Чехия)
"Краснодар" (Россия) – "Фенербахче" (Турция)
"Боруссия" М (Германия) – "Фиорентина" (Италия)
"АЗ Алкмар" (Нидерланды) – "Лион" (Франция)
"Хапоэль" Б-Ш (Израиль) – "Бешикташ" (Турция)
ПАОК (Греция) – "Шальке" (Германия)

Ответные матчи

22 февраля

"Сент-Этьен" – "Манчестер Юнайтед"
"Фенербахче" – "Краснодар"

23 февраля

АПОЭЛ – "Атлетик"
"Аякс" – "Легия"
"Зенит" – "Андерлехт"
"Генк" – "Астра"
"Рома" – "Вильярреал"
"Копенгаген" – "Лудогорец"
"Шахтер" – "Сельта"
"Османлыспор" – "Олимпиакос"
"Тоттенхэм" – "Гент"
"Спарта" – "Ростов"
"Фиорентина" – "Боруссия" М
"Лион" – "АЗ Алкмар"
"Бешикташ" – "Хапоэль"
"Шальке" – "ПАОК"              

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КОММЕНТАРИИ (3)
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