"Краснодар" прошел "Байер" в 1/16 финала Лиги Европы

"Краснодар" в гостях в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы сыграл вничью с "Байером" (1:1) и вышел в следующую стадию турнира. В составе "быков" красивым ударом со штрафного отличился Магомед-Шапи Сулейманов.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет в пятницу.

Лига Европы

1/16 финала

Ответный матч

"Байер" (Германия) – "Краснодар" (Россия) – 1:1 (0:0)

Голы: Сулейманов, 84 (0:1). Арангис, 87 (1:1).

"Байер" (Германия): Храдецки, Вайзер, Та, Драгович (Телин, 86), Венделл, Арангис, Брандт, Хаверц (Баумгартлингер, 66), Фолланд, Аларио, Бэйли.

"Краснодар" (Россия): Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Каборе, Перейра, Олссон (Газинский, 61), Вандерсон Масиэл, Игнатьев (Сулейманов, 70), Классон (Стоцкий, 77).

Предупреждения: Олссон, 37. Драгович, 42. Перейра, 81. Стоцкий, 90+3.

Судьи: Мажейка. Казлаускас, Шимкус, Валиконис, Румшас (все - Литва).

21 февраля. Леверкузен. Стадион "БайАрена".

Первый матч – 0:0.

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