"Краснодар" продлил антирекордную серию до 10 матчей

В концовке второго матча подряд "Краснодар" упустил победу и продлил безвыигрышную серию до 10 официальных матчей. Начиная с декабря 2018 года, "быки" проиграли три встречи при семи ничьих. Предыдущий антирекорд был установлен в сезоне-2011/12, когда дебютировавшие в элите российского футбола южане не могли добиться успеха в восьми играх подряд. (Кирилл Бурдаков)

Самые продолжительные безвыигрышные серии в истории "Краснодара"