"Краснодар" продлил антирекордную серию до 10 матчей

В концовке второго матча подряд "Краснодар" упустил победу и продлил безвыигрышную серию до 10 официальных матчей. Начиная с декабря 2018 года, "быки" проиграли три встречи при семи ничьих. Предыдущий антирекорд был установлен в сезоне-2011/12, когда дебютировавшие в элите российского футбола южане не могли добиться успеха в восьми играх подряд. (Кирилл Бурдаков)
Самые продолжительные безвыигрышные серии в истории "Краснодара"
|
Сезон
|
Соперники
|
И
|
Н
|
П
|
М
|
2018/19
|
Ростов (2:2), Уфа (1:1), Севилья (0:3), Байер (0:0), Байер (1:1), Ростов (0:1), Спартак (1:1), Валенсия (1:2), Оренбург (2:2), Валенсия (1:1)
|
10
|
7
|
3
|
9-14
|
2011/12
|
Кр.Советов (0:0), Спартак (1:2), Локомотив (1:4), Зенит (0:0), Рубин (1:2), Томь (2:2), Спартак (0:4), Динамо (0:1)
|
8
|
3
|
5
|
5-15
|
2009
|
Алания (2:2), Спартак (1:2), Шинник (1:3), Балтика (0:0), Носта (0:4), Витязь (0:2)
|
6
|
2
|
4
|
4-13
|
2010
|
Луч-Энергия (1:1), СКА-Энергия (0:1), Кубань (0:1), Химки (1:1), Волга (1:4), КАМАЗ (0:1)
|
6
|
2
|
4
|
3-9