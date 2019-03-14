23:09 | Футбол — Лига Европы

"Краснодар" продлил антирекордную серию до 10 матчей

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В концовке второго матча подряд "Краснодар" упустил победу и продлил безвыигрышную серию до 10 официальных матчей. Начиная с декабря 2018 года, "быки" проиграли три встречи при семи ничьих. Предыдущий антирекорд был установлен в сезоне-2011/12, когда дебютировавшие в элите российского футбола южане не могли добиться успеха в восьми играх подряд. (Кирилл Бурдаков)

Самые продолжительные безвыигрышные серии в истории "Краснодара"

Сезон

Соперники

И

Н

П

М

2018/19

Ростов (2:2), Уфа (1:1), Севилья (0:3), Байер (0:0), Байер (1:1), Ростов (0:1), Спартак (1:1), Валенсия (1:2), Оренбург (2:2), Валенсия (1:1)

10

7

3

9-14

2011/12

Кр.Советов (0:0), Спартак (1:2), Локомотив (1:4), Зенит (0:0), Рубин (1:2), Томь (2:2), Спартак (0:4), Динамо (0:1)

8

3

5

5-15

2009

Алания (2:2), Спартак (1:2), Шинник (1:3), Балтика (0:0), Носта (0:4), Витязь (0:2)

6

2

4

4-13

2010

Луч-Энергия (1:1), СКА-Энергия (0:1), Кубань (0:1), Химки (1:1), Волга (1:4), КАМАЗ (0:1)

6

2

4

3-9
2
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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 1/8 финала. "Зенит", "Краснодар" и другие матчи
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