«Краснодар» прилетел в Турцию на матч с «Трабзонспором»
15:08
«Краснодар» прибыл в Турцию, сообщает официальный Twitter клуба. Команде предстоит выездной матч Лиги Европы против «Трабзонспора».
Добрались в Трабзон! Все ок ?#ТрабзонспорКраснодар #ЛЕ #ЛигаЕвропы #ВпередБыки pic.twitter.com/nyxEOtwaA4— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) October 23, 2019
— Добрались в Трабзон! Все ок, — говорится в сообщении.
Матч «Трабзонспор» — «Краснодар» состоится 24 октября и начнется в 22.00 по московскому времени.
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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 3-й тур
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