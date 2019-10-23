«Краснодар» прилетел в Турцию на матч с «Трабзонспором»

«Краснодар» прибыл в Турцию, сообщает официальный Twitter клуба. Команде предстоит выездной матч Лиги Европы против «Трабзонспора».

— Добрались в Трабзон! Все ок, — говорится в сообщении.

Матч «Трабзонспор» — «Краснодар» состоится 24 октября и начнется в 22.00 по московскому времени.