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«Краснодар» прилетел в Турцию на матч с «Трабзонспором»

15:08
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«Краснодар» прибыл в Турцию, сообщает официальный Twitter клуба. Команде предстоит выездной матч Лиги Европы против «Трабзонспора».

— Добрались в Трабзон! Все ок, — говорится в сообщении.

Матч «Трабзонспор» — «Краснодар» состоится 24 октября и начнется в 22.00 по московскому времени.

Трабзонспор — Краснодар

Дополнительная информация

https://twitter.com/FCKrasnodar/status/1186975824811036672

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 3-й тур




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