"Краснодар" повторил антирекорд семилетней давности

Поражение от "Валенсии" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы продлило безвыигрышную серию "Краснодара" во всех турнирах до восьми матчей. Это повторение худшего результата в истории клуба, пришедшегося на первый сезон в премьер-лиге. Тогда подопечные Славолюба Муслина уступили в пяти встречах при трех ничьих. Команда Мурада Мусаева в последний раз добилась успеха в игре с "Уралом" 2 декабря. С тех пор в Лиге Европы, чемпионате и Кубке страны "быки" пять раз поделили очки и трижды уступили. (Кирилл Бурдаков)

Самые продолжительные безвыигрышные серии в истории "Краснодара"