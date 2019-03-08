01:54 | Футбол — Лига Европы

"Краснодар" повторил антирекорд семилетней давности

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Поражение от "Валенсии" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы продлило безвыигрышную серию "Краснодара" во всех турнирах до восьми матчей. Это повторение худшего результата в истории клуба, пришедшегося на первый сезон в премьер-лиге. Тогда подопечные Славолюба Муслина уступили в пяти встречах при трех ничьих. Команда Мурада Мусаева в последний раз добилась успеха в игре с "Уралом" 2 декабря. С тех пор в Лиге Европы, чемпионате и Кубке страны "быки" пять раз поделили очки и трижды уступили. (Кирилл Бурдаков)

Самые продолжительные безвыигрышные серии в истории "Краснодара"

Сезон

Соперники

И

Н

П

М

2011/12

Кр.Советов (0:0), Спартак (1:2), Локомотив (1:4), Зенит (0:0), Рубин (1:2), Томь (2:2), Спартак (0:4), Динамо (0:1)

8

3

5

5-15

2018/19

Ростов (2:2), Уфа (1:1), Севилья (0:3), Байер (0:0), Байер (1:1), Ростов (0:1), Спартак (1:1), Валенсия (1:2)

8

5

3

6-11

2009

Алания (2:2), Спартак (1:2), Шинник (1:3), Балтика (0:0), Носта (0:4), Витязь (0:2)

6

2

4

4-13

2010

Луч-Энергия (1:1), СКА-Энергия (0:1), Кубань (0:1), Химки (1:1), Волга (1:4), КАМАЗ (0:1)

6

2

4

3-9

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 1/8 финала. "Зенит", "Краснодар" и другие матчи
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