«Краснодар» потерпел самое крупное поражение в еврокубках

Поражение от «Базеля» в матче первого тура группового турнира Лиги Европы (0:5) стало самым крупным для «Краснодара» в еврокубках. Ранее «быки» никогда не проигрывали с разницей более чем в четыре мяча. В 2014 году краснодарцы со счетом 1:5 уступили «Вольфсбургу», а в 2019-м были разгромлены «Олимпиакосом» со счетом 0:4. (Кирилл Бурдаков)

Самые крупные поражения российских клубов в еврокубках

Дата Турнир Стадия Клуб Матч Разность 06.12.2017 ЛЧ Гр.турнир Спартак Ливерпуль (г) — 0:7 -7 17.03.1993 ЛЧ Гр.турнир ЦСКА Марсель (г) — 0:6 -6 14.09.1993 КУ 1/32 финала Динамо Айнтрахт Ф (д) — 0:6 -6 26.09.1996 ЛЧ 1/32 финала Локомотив Бавария (д) — 0:5 -5 21.08.1996 ЛЧ Отб.раунд Алания Рейнджерс (д) — 2:7 -5 27.09.2001 КУ 1/64 финала Черноморец Валенсия (г) — 0:5 -5 02.10.2002 ЛЧ Гр.турнир Спартак Ливерпуль (г) — 0:5 -5 26.08.2010 ЛЕ 4-й отб.раунд Сибирь ПСВ (г) — 0:5 -5 13.09.2016 ЛЧ Гр.турнир Ростов Бавария (г) — 0:5 -5 19.09.2017 ЛЕ Гр.турнир Краснодар Базель (г) — 0:5 -5

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