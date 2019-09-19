«Краснодар» потерпел самое крупное поражение в еврокубках
Поражение от «Базеля» в матче первого тура группового турнира Лиги Европы (0:5) стало самым крупным для «Краснодара» в еврокубках. Ранее «быки» никогда не проигрывали с разницей более чем в четыре мяча. В 2014 году краснодарцы со счетом 1:5 уступили «Вольфсбургу», а в 2019-м были разгромлены «Олимпиакосом» со счетом 0:4. (Кирилл Бурдаков)
Самые крупные поражения российских клубов в еврокубках
|
Дата
|
Турнир
|
Стадия
|
Клуб
|
Матч
|
Разность
|
06.12.2017
|
ЛЧ
|
Гр.турнир
|
Спартак
|
Ливерпуль (г) — 0:7
|
-7
|
17.03.1993
|
ЛЧ
|
Гр.турнир
|
ЦСКА
|
Марсель (г) — 0:6
|
-6
|
14.09.1993
|
КУ
|
1/32 финала
|
Динамо
|
Айнтрахт Ф (д) — 0:6
|
-6
|
26.09.1996
|
ЛЧ
|
1/32 финала
|
Локомотив
|
Бавария (д) — 0:5
|
-5
|
21.08.1996
|
ЛЧ
|
Отб.раунд
|
Алания
|
Рейнджерс (д) — 2:7
|
-5
|
27.09.2001
|
КУ
|
1/64 финала
|
Черноморец
|
Валенсия (г) — 0:5
|
-5
|
02.10.2002
|
ЛЧ
|
Гр.турнир
|
Спартак
|
Ливерпуль (г) — 0:5
|
-5
|
26.08.2010
|
ЛЕ
|
4-й отб.раунд
|
Сибирь
|
ПСВ (г) — 0:5
|
-5
|
13.09.2016
|
ЛЧ
|
Гр.турнир
|
Ростов
|
Бавария (г) — 0:5
|
-5
|
19.09.2017
|
ЛЕ
|
Гр.турнир
|
Краснодар
|
Базель (г) — 0:5
|
-5
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