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«Краснодар» потерпел самое крупное поражение в еврокубках

21:58
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Поражение от «Базеля» в матче первого тура группового турнира Лиги Европы (0:5) стало самым крупным для «Краснодара» в еврокубках. Ранее «быки» никогда не проигрывали с разницей более чем в четыре мяча. В 2014 году краснодарцы со счетом 1:5 уступили «Вольфсбургу», а в 2019-м были разгромлены «Олимпиакосом» со счетом 0:4. (Кирилл Бурдаков)

Самые крупные поражения российских клубов в еврокубках

Дата

Турнир

Стадия

Клуб

Матч

Разность

06.12.2017

ЛЧ

Гр.турнир

Спартак

Ливерпуль (г) — 0:7

-7

17.03.1993

ЛЧ

Гр.турнир

ЦСКА

Марсель (г) — 0:6

-6

14.09.1993

КУ

1/32 финала

Динамо

Айнтрахт Ф (д) — 0:6

-6

26.09.1996

ЛЧ

1/32 финала

Локомотив

Бавария (д) — 0:5

-5

21.08.1996

ЛЧ

Отб.раунд

Алания

Рейнджерс (д) — 2:7

-5

27.09.2001

КУ

1/64 финала

Черноморец

Валенсия (г) — 0:5

-5

02.10.2002

ЛЧ

Гр.турнир

Спартак

Ливерпуль (г) — 0:5

-5

26.08.2010

ЛЕ

4-й отб.раунд

Сибирь

ПСВ (г) — 0:5

-5

13.09.2016

ЛЧ

Гр.турнир

Ростов

Бавария (г) — 0:5

-5

19.09.2017

ЛЕ

Гр.турнир

Краснодар

Базель (г) — 0:5

-5
Базель — Краснодар

Лига Европы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 1-й тур




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