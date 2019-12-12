«Краснодар» в гостях разгромно проиграл «Хетафе» (0:3) в матче группового турнира Лиги Европы. Пресс-служба «быков» поблагодарила болельщиков за поддержку.

«Все! Не получилось. Говорим спасибо всем, кто поддерживал нас. А еврокубкам говорим: До встречи!» — написано в Twitter «быков».

«Краснодар» с 9 очками занял третье место в турнирной таблице группы C. Российский клуб завершил выступления в ЛЕ.

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