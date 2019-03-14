23:35 14 марта | Футбол — Лига Европы

"Краснодар" подтвердил: гостевой гол не дает россиянам преимущества

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"Краснодар" не смог выйти в 1/4 финала Лиги Европы, пропустив на последней добавленной минуте от полузащитника "Валенсии" Гонсалу Гедеша. "Быки" подтвердили несчастливую для российских клубов тенденцию, согласно которой они крайне редко пробиваются в следующий раунд еврокубка после гостевого поражения с "удобным" счетом 1:2. Только в двух случаях из 13 россияне смогли добиться нужного результата – в 2011 году "Зенит" со счетом 3:1 переиграл "Янг Бойз", а в 2015-м – ЦСКА так же одолел лиссабонский "Спортинг". (Кирилл Бурдаков)

Как российские клубы проводили ответные матчи после гостевого поражения 1:2

Сезон

Турнир

Стадия

Клуб

Соперник

Ответный матч

1995/96

Кубок УЕФА

2-й раунд

Ротор

Бордо

0:1

1997/98

Лига чемпионов

2-й отб.раунд

Спартак

Кошице

0:0

1997/98

Кубок УЕФА

1/2 финала

Спартак

Интер

1:2

1997/98

Кубок кубков

1/2 финала

Локомотив

Штутгарт

0:1

1998/99

Кубок УЕФА

2-й отб.раунд

Ротор

Црвена Звезда

1:2

2000/01

Кубок Интертото

Финал

Зенит

Сельта

2:2

2001/02

Кубок УЕФА

3-й раунд

Локомотив

Хапоэль Т-А

0:1

2010/11

Лига Европы

1/16 финала

Зенит

Янг Бойз

3:1

2014/15

Лига Европы

1/4 финала

Зенит

Севилья

2:2

2015/16

Лига чемпионов

3-й отб.раунд

ЦСКА

Спортинг Л

3:1

2016/17

Лига Европы

1/8 финала

Краснодар

Сельта

0:2

2017/18

Лига Европы

1/8 финала

Зенит

Лейпциг

1:1

2018/19

Лига Европы

1/8 финала

Краснодар

Сельта

1:1

Проход: +2-11.

Ответные матчи: +2=5-6, мячи 14-17.

 

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 1/8 финала. "Зенит", "Краснодар" и другие матчи
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