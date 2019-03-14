"Краснодар" подтвердил: гостевой гол не дает россиянам преимущества

"Краснодар" не смог выйти в 1/4 финала Лиги Европы, пропустив на последней добавленной минуте от полузащитника "Валенсии" Гонсалу Гедеша. "Быки" подтвердили несчастливую для российских клубов тенденцию, согласно которой они крайне редко пробиваются в следующий раунд еврокубка после гостевого поражения с "удобным" счетом 1:2. Только в двух случаях из 13 россияне смогли добиться нужного результата – в 2011 году "Зенит" со счетом 3:1 переиграл "Янг Бойз", а в 2015-м – ЦСКА так же одолел лиссабонский "Спортинг". (Кирилл Бурдаков)

Как российские клубы проводили ответные матчи после гостевого поражения 1:2

Сезон Турнир Стадия Клуб Соперник Ответный матч 1995/96 Кубок УЕФА 2-й раунд Ротор Бордо 0:1 1997/98 Лига чемпионов 2-й отб.раунд Спартак Кошице 0:0 1997/98 Кубок УЕФА 1/2 финала Спартак Интер 1:2 1997/98 Кубок кубков 1/2 финала Локомотив Штутгарт 0:1 1998/99 Кубок УЕФА 2-й отб.раунд Ротор Црвена Звезда 1:2 2000/01 Кубок Интертото Финал Зенит Сельта 2:2 2001/02 Кубок УЕФА 3-й раунд Локомотив Хапоэль Т-А 0:1 2010/11 Лига Европы 1/16 финала Зенит Янг Бойз 3:1 2014/15 Лига Европы 1/4 финала Зенит Севилья 2:2 2015/16 Лига чемпионов 3-й отб.раунд ЦСКА Спортинг Л 3:1 2016/17 Лига Европы 1/8 финала Краснодар Сельта 0:2 2017/18 Лига Европы 1/8 финала Зенит Лейпциг 1:1 2018/19 Лига Европы 1/8 финала Краснодар Сельта 1:1

Проход: +2-11.

Ответные матчи: +2=5-6, мячи 14-17.