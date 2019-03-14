"Краснодар" подтвердил: гостевой гол не дает россиянам преимущества

"Краснодар" не смог выйти в 1/4 финала Лиги Европы, пропустив на последней добавленной минуте от полузащитника "Валенсии" Гонсалу Гедеша. "Быки" подтвердили несчастливую для российских клубов тенденцию, согласно которой они крайне редко пробиваются в следующий раунд еврокубка после гостевого поражения с "удобным" счетом 1:2. Только в двух случаях из 13 россияне смогли добиться нужного результата – в 2011 году "Зенит" со счетом 3:1 переиграл "Янг Бойз", а в 2015-м – ЦСКА так же одолел лиссабонский "Спортинг". (Кирилл Бурдаков)
Как российские клубы проводили ответные матчи после гостевого поражения 1:2
|
Сезон
|
Турнир
|
Стадия
|
Клуб
|
Соперник
|
Ответный матч
|
1995/96
|
Кубок УЕФА
|
2-й раунд
|
Ротор
|
Бордо
|
0:1
|
1997/98
|
Лига чемпионов
|
2-й отб.раунд
|
Спартак
|
Кошице
|
0:0
|
1997/98
|
Кубок УЕФА
|
1/2 финала
|
Спартак
|
Интер
|
1:2
|
1997/98
|
Кубок кубков
|
1/2 финала
|
Локомотив
|
Штутгарт
|
0:1
|
1998/99
|
Кубок УЕФА
|
2-й отб.раунд
|
Ротор
|
Црвена Звезда
|
1:2
|
2000/01
|
Кубок Интертото
|
Финал
|
Зенит
|
Сельта
|
2:2
|
2001/02
|
Кубок УЕФА
|
3-й раунд
|
Локомотив
|
Хапоэль Т-А
|
0:1
|
2010/11
|
Лига Европы
|
1/16 финала
|
Зенит
|
Янг Бойз
|
3:1
|
2014/15
|
Лига Европы
|
1/4 финала
|
Зенит
|
Севилья
|
2:2
|
2015/16
|
Лига чемпионов
|
3-й отб.раунд
|
ЦСКА
|
Спортинг Л
|
3:1
|
2016/17
|
Лига Европы
|
1/8 финала
|
Краснодар
|
Сельта
|
0:2
|
2017/18
|
Лига Европы
|
1/8 финала
|
Зенит
|
Лейпциг
|
1:1
|
2018/19
|
Лига Европы
|
1/8 финала
|
Краснодар
|
Сельта
|
1:1
Проход: +2-11.
Ответные матчи: +2=5-6, мячи 14-17.