«Краснодар» отправился в Хорватию на ответный матч Лиги Европы с загребским «Динамо»
11:47
«Краснодар» вылетел в Хорватию на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против загребского «Динамо», сообщает 24 февраля официальный Twitter российской команды.
Первый матч состоялся в Краснодаре. «Быки» уступили хорватской команде со счетом 2:3.
Мы полетели ??#ДинамоЗагребКраснодар #ЛЕ #ЛигаЕвропы pic.twitter.com/FfylsfNQx1— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) February 24, 2021
Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Динамо» — «Краснодар» состоится в четверг, 25 февраля. Начало встречи — в 23.00 (мск).
Материалы сюжета: «Краснодар» в 1/16 финала Лиги Европы-2020/21
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