«Краснодар» отправился в Анапу, чтобы оттуда лететь в Испанию

«Краснодар» проведет заключительный матч в нынешнем календарном году, сыграв в рамках группового этапа Лиги Европы против «Хетафе». Сегодня, 11 декабря, команда вылетит в Испанию.

Однако из-за сложных погодных условий в Краснодаре команда была вынуждена отправиться в Анапу, откуда уже полетит в Испанию.

— Тренировка в тумане состоялась взамен предматчевой в Испании, — говорится в Twitter «быков». — Команда прямо сейчас отправилась в Анапу, чтобы все-таки вылететь в Мадрид, поскольку небесная канцелярия краснодарский аэропорт сегодня не жалует.

Тренировка в тумане состоялась взамен предматчевой в Испании.



Команда прямо сейчас отправилась в Анапу, чтобы всё-таки вылететь в Мадрид, поскольку небесная канцелярия краснодарский аэропорт сегодня не жалует ?#ЛЕ #ЛигаЕвропы #ХетафеКраснодар #ВпередБыки pic.twitter.com/qksdChXfbF — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) December 11, 2019

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