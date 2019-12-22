«Краснодар» оштрафован на 8 тысяч евро за поведение игроков в матче с «Базелем»

«Краснодар» получил штраф в 8 тысяч евро по итогам матча Лиги Европы против «Базеля» (1:0). Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Сообщается, что клуб наказан за неподобающее поведение игроков — пять и более желтых карточек. В этой игре игроки «Краснодара» получили именно пять желтых карточек, две из которых заработал Ари, что привело к красной карточке.

Российский клуб обязан выплатить штраф на протяжении 90 дней со времени ознакомления с решением. Команда заняла третье место в группе С с девятью очками и не сумела пробиться в плей-офф.