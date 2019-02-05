"Краснодар" не включил Мамаева в заявку на матчи плей-офф Лиги Европы

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, находящийся сейчас в СИЗО, не попал в заявку команды на матчи плей-офф Лиги Европы, сообщает официальный сайт УЕФА.

Всего в заявке "Краснодара" значатся 34 футболиста. 21 из них попал в список А. Это футболисты основы, которые будут заявлены на игры Лиги Европы. Остальные игроки также могут быть привлечены к участию в матчах.

В 1/16 финала Лиги Европы "быки" сразятся с немецким "Байером". Первый матч пройдет у них дома, 14 февраля. Ответная игра состоится, спустя неделю, в Леверкузене.