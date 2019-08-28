«Краснодар» может сыграть с «Порту» в Лиге Европы

«Краснодар», не сумевший пробиться в групповой турнир Лиги чемпионов после поражения от «Олимпиакоса» (0:4, 1:2), продолжит выступления в еврокубках в групповом турнире Лиги Европы, где при имеет шанс еще раз встретиться с «Порту», с котором соперничал в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов (0:1, 3:2).

Португальская команда, имеющая клубный коэффициент 93,000, совершенно точно при жеребьевке попадет в первую корзину. Коэффициент «Краснодара» — 34,500 и «быки» окажутся во второй корзине, а, значит, вполне могут попасть на «Порту».

Что касается ЦСКА, то армейцы с коэффициентом 48,000 окажутся при жеребьевке в первой корзине и смогут избежать матчей с «Севильей», «Арсеналом», «Манчестер Юнайтед», «Порту», «Спортингом», «Ромой», «Бешикташем», «Базелем» и «Вольфсбургом».