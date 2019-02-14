"Краснодар" и "Байер" сыграли вничью

"Краснодар" и "Байер" не забили голов в первом матче 1/16 финала Лиги Европы – 0:0. В составе "быков" дебютировал шведский полузащитник Кристоффер Олссон.

В концовке встречи гости забили гол, но взятие ворот было отменен из-за попадания мяча в руку игроку немецкой команды.

Ответный матч пройдет в Германии в четверг, 21 февраля.

Лига Европы

1/16 финала

Первый матч

"Краснодар" (Россия) – "Байер" (Германия) – 0:0

"Краснодар": Крицюк, Петров, Мартынович, Спаич, Стоцкий, Каборе, Олссон (Сулейманов, 70), Перейра (Голубев, 80), Вандерсон Масиэл, Классон, Игнатьев.

"Байер": Градецки, Вайзер, Та, Бендер (Драгович, 83), Венделл, Хаверц, Арангис, Брандт, Беллараби, Фолланд, Бэйли (Аларио, 79).

Предупреждения: Перейра, 74. Сулейманов, 79.

Судьи: Масса. Перетти, Тегони, Мариани, Фаббри (все - Италия).

14 февраля. Краснодар. Стадион "Краснодар".

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