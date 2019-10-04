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«Краснодар» — «Хетафе»: все голы матча

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В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» уступил «Хетафе» — 1:2. ?

Гости открыли счет в первом тайме. Испанцы перехватили мяч на чужой половине и провели быструю атаку. Анхель Родригес вышел один на один и уверенно переиграл Матвея Сафонова.

На 61-й минуте Анхель Родригес оформил дубль. Испанцы получили право на штрафной удар. Последовал навес в штрафную и Анхель остался неприкрытым в центре, в падении подставив ногу и перведя мяч в его ворота Сафонова.

На 69-й минуте нападающий «Краснодара» Ари забил мяч в ворота «Хетафе». Бразилец на индивидуальном мастерстве протащил мяч и отдал пас в штрафную. Магомед-Шапи Сулейманов наснес удар по воротам, но голкипер смог отразить мяч, который отлетел прямо к все тому же Ари, и тот уже не промахнулся по воротам.

Краснодар — Хетафе

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 2-й тур




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