В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» уступил «Хетафе» — 1:2. ?

Гости открыли счет в первом тайме. Испанцы перехватили мяч на чужой половине и провели быструю атаку. Анхель Родригес вышел один на один и уверенно переиграл Матвея Сафонова.

? Гол Анхеля в ворота «Краснодара» на 36-й минуте.



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На 61-й минуте Анхель Родригес оформил дубль. Испанцы получили право на штрафной удар. Последовал навес в штрафную и Анхель остался неприкрытым в центре, в падении подставив ногу и перведя мяч в его ворота Сафонова.

На 69-й минуте нападающий «Краснодара» Ари забил мяч в ворота «Хетафе». Бразилец на индивидуальном мастерстве протащил мяч и отдал пас в штрафную. Магомед-Шапи Сулейманов наснес удар по воротам, но голкипер смог отразить мяч, который отлетел прямо к все тому же Ари, и тот уже не промахнулся по воротам.

? Гол Ари в ворота «Хетафе» на 69-й минуте.



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? «МАТЧ! КЛУБ»

? https://t.co/6DxMqx50Ip pic.twitter.com/Jzd6udILur — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 3, 2019

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