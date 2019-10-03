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«Краснодар» — «Хетафе»: команды объявили стартовые составы

20:36

«Краснодар» и «Хетафе» объявили составы на матч 2-го тура группового турнира Лиги Европы.

Состав «Краснодара»: Сафонов, Фьоулусон, Мартынович, Спайич, Рамирес, Ульссон, Намли, Берг, Вильена, Сулейманов, С. Петров

Состав «Хетафе»: Кикицола, Бруно, Кабрера, Портильо, Анхель, Галлего, Ньом, Рауль Гарсия, Фаджр, Тимор, Кенеди

Краснодар — Хетафе

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 2-й тур




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