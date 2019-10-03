«Краснодар» — «Хетафе»: команды объявили стартовые составы
20:36
«Краснодар» и «Хетафе» объявили составы на матч 2-го тура группового турнира Лиги Европы.
Состав «Краснодара»: Сафонов, Фьоулусон, Мартынович, Спайич, Рамирес, Ульссон, Намли, Берг, Вильена, Сулейманов, С. Петров
Состав «Хетафе»: Кикицола, Бруно, Кабрера, Портильо, Анхель, Галлего, Ньом, Рауль Гарсия, Фаджр, Тимор, Кенеди
Лига Европы: турнирные таблицы, расписание и результаты всех матчей — здесь
Опрос
проголосовало: 1570Все опросы
Как закончатся матчи с участием ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы?
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 2-й тур
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...