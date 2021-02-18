Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

«Краснодар» — «Динамо» Загреб: Классон сравнял счет после паса Берга

22:22
Теги:

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон забил гол в ворота загребского «Динамо» на 69-й минуте матча 1/16 финала Лиги Европы.

29-летний шведский хавбек «быков» отправил мяч в сетку ворот хорватской команды после паса от форварда «Краснодара» Маркуса Берга. Ранее, на 28-й минуте матча, нападающий забил гол в ворота «Динамо».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Динамо»

Краснодар — Динамо З

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 10678
Все опросы
«Краснодар» пройдет загребское «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир