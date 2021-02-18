«Краснодар» — «Динамо» Загреб: Классон сравнял счет после паса Берга
22:22
Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон забил гол в ворота загребского «Динамо» на 69-й минуте матча 1/16 финала Лиги Европы.
29-летний шведский хавбек «быков» отправил мяч в сетку ворот хорватской команды после паса от форварда «Краснодара» Маркуса Берга. Ранее, на 28-й минуте матча, нападающий забил гол в ворота «Динамо».
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Динамо»
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