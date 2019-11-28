В концовке встречи между «Краснодаром» и «Базелем» в рамках группового турнира Лиги Европы завязалась потасовка.

На третьей добавленной ко второму тайму минуте Фабиан Фрай в жестком стыке врезался в Юнеса Намли, а потом резко схватил его за руку, чтобы тот встал. Намли и его партнеры стали возмущаться — возникла потасовка двух команд.

В итоге Александр Мартынович и Фрай получили желтые карточки.

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