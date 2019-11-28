«Краснодар» — «Базель»: в концовке встречи произошла потасовка
28 ноября 2019, 20:40
В концовке встречи между «Краснодаром» и «Базелем» в рамках группового турнира Лиги Европы завязалась потасовка.
На третьей добавленной ко второму тайму минуте Фабиан Фрай в жестком стыке врезался в Юнеса Намли, а потом резко схватил его за руку, чтобы тот встал. Намли и его партнеры стали возмущаться — возникла потасовка двух команд.
В итоге Александр Мартынович и Фрай получили желтые карточки.
#КраснодарБазель — 1?:0?— СЭ Футбол (@se_football) 28 ноября 2019 г.
90+3' Нервы не выдерживают — небольшая потасовка в концовке
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