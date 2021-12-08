Бывший голкипер «Легии» Войцех Ковалевски поделился мнением о тренере «Спартака» Руи Витории.

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— Следите ли вы за ситуацией «Спартака»? Руй Витория приходит, как приговоренный: все знают, что он уйдет.

— Да, наблюдаю, слушаю. Очень много информации есть в российских футбольных СМИ. Конечно, для главного тренера это некомфортная ситуация. Но после каждой игры Витория может все равно оставить положительные впечатления. Каждая победа в любой игре — важно. Поэтому я не считаю, что это завтра будет влиять на команду и тренера. На пресс-конференции и Витория, и Джикия были спокойными, уверенными в своих словах.