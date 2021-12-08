Ковалевски — о слухах об уходе Витории: «Для тренера это некомфортная ситуация, но на команду это не должно влиять»
Ковалевски поделился мнением о слухах об увольнении Витории
20:39
Бывший голкипер «Легии» Войцех Ковалевски поделился мнением о тренере «Спартака» Руи Витории.
— Следите ли вы за ситуацией «Спартака»? Руй Витория приходит, как приговоренный: все знают, что он уйдет.
— Да, наблюдаю, слушаю. Очень много информации есть в российских футбольных СМИ. Конечно, для главного тренера это некомфортная ситуация. Но после каждой игры Витория может все равно оставить положительные впечатления. Каждая победа в любой игре — важно. Поэтому я не считаю, что это завтра будет влиять на команду и тренера. На пресс-конференции и Витория, и Джикия были спокойными, уверенными в своих словах.
Матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Легия» — «Спартак» пройдет 9 декабря. Начало — в 20:45 по московскому времени.
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 9 декабря, 6-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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