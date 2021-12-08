Ковалевски: «Для «Легии» и «Спартака» завтрашний матч будет как финал»

Бывший голкипер «Легии» Войцех Ковалевски поделился мнением о предстоящей встрече команды со «Спартаком» в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

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— Все думают, что «Легия» — аутсайдер в матче со «Спартаком», как считаете вы?

— Я бы так не сказал. События в этой группе показали, что фаворита в этой группе нет. У «Легии» есть много своих проблем. Внутри команды ходят разговоры разного характера. Но завтрашняя игра будет особенной. Этот матч выходит за рамки внутренних чемпионатов. Для двух команд этот матч завтра будет как финал. Это отличный шанс для поляков прервать серию неудач. Я думаю, что они сделают завтра все, чтобы использовать этот шанс на сто процентов.

— «Легия» у себя в чемпионате находится в зоне вылета, как вы это можете объяснить?

— Очень просто. В команде наступил кризис. С того матча в Москве многое поменялось. Произошла смена тренера. Этот ход только ухудшил состояние «Легии». После смены тренера дела стали совсем плохи. Команда проиграла семь или восемь подряд — это исторический рекорд. Это все возбуждает разного рода разговоры. В этом всем участвует президент и владелец клуба, это добавляет негативных эмоций. Но я думаю, что в завтрашнем матче все будет совсем иначе. Все игроки будут настроены.

— Фанаты «Легии» в одно время скандировали фамилию Черчесова, что вы об этом думаете?

— Да, я слышал это. Станислав Черчесов, работая здесь, оставил после себя отличные воспоминая. Его помнят и любят в Польше. Во-первых, он выиграл чемпионат в столетие клуба. За это болельщики ценят его. Я не удивляюсь таким кричалкам фанатов. Думаю, что у самого Станислава Саламовича тоже остались хорошие воспоминания. Но я сомневаюсь в том, что он может возглавить «Легию».

Тем более в прессе и не только президент польского клуба прямым текстом говорит, что хочет подписать Марека Папшина, который работает в команде «Ракув». Он намерен это сделать после зимнего перерыва. Если не получится, то контракт подпишут со следующего сезона.