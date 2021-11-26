Ковач остался доволен игрой «Монако» в матче с «Реал Сосьедадом»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач прокомментировал победу над «Реал Сосьедадом» (2:1) в матче 5-го тура групповой стадии Лиги Европы.

«Мы обсуждали, что если не будем играть агрессивно, то не выиграем. Мы хорошо прессинговали соперника, особенно в центре поля, справлялись с защитой. Это было важно. Мы создавали моменты и реализовали свое. После этого мы показали отличную игру в обороне во втором тайме. Нужно было действовать компактно и очень агрессивно, и нам это удалось», — приводит официальный сайт УЕФА слова Ковача.

«Монако» лидирует в группе B с 11 очками в 5 матчах. Благодаря победе над «Реал Сосьедадом» монегаски обеспечили себе выход в плей-офф Лиги Европы.