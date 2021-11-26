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Ковач остался доволен игрой «Монако» в матче с «Реал Сосьедадом»

09:31
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Главный тренер «Монако» Нико Ковач прокомментировал победу над «Реал Сосьедадом» (2:1) в матче 5-го тура групповой стадии Лиги Европы.

«Мы обсуждали, что если не будем играть агрессивно, то не выиграем. Мы хорошо прессинговали соперника, особенно в центре поля, справлялись с защитой. Это было важно. Мы создавали моменты и реализовали свое. После этого мы показали отличную игру в обороне во втором тайме. Нужно было действовать компактно и очень агрессивно, и нам это удалось», — приводит официальный сайт УЕФА слова Ковача.

«Монако» лидирует в группе B с 11 очками в 5 матчах. Благодаря победе над «Реал Сосьедадом» монегаски обеспечили себе выход в плей-офф Лиги Европы.

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2033240--monaco-vs-real-sociedad/

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Иван Торопцев все материалы автора

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