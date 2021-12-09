Ковач даст шанс молодым игрокам «Монако» в матче со «Штурмом»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач пообезал дать молодым игрокам шанс в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы.

«Мы хотим дать возможность проявить себя молодым игрокам. Возможно, что некоторые из них не получили много игрового времени в чемпионате, но встреча со «Штурмом» — это хорошая возможность, которой они могут воспользоваться, чтобы проявить себя и сыграть.

В последнее время «Штурму» не удалось добиться желаемых результатов, но они остаются сильным соперником и продолжают занимать третье место в чемпионате с небольшим отрывом от второй строчки. Мы готовимся к сложному матчу. На кону, конечно же, три очка, но также престиж. Завтра нас ждет не товарищеская встреча, а кубковый матч. Я думаю, что они выставят свою лучшую команду против нас", — цитирует пресс-служба клуба Ковача.