Косовский «Гиляни» вышел в 1-й отборочный раунд Лиги Европы
21 августа 2020, 23:08
Косовский клуб «Гиляни» стал победителем предварительного раунда Лиги Европы. В финальном матче на стадионе в Серравале (Сан-Марино) «Гиляни» победил сан-маринский «Тре Пенне» — 3:1.
Таким образом, «Гиляни» вышел в первый отборочный раунд турнира.
Лига Европы
Предварительный раунд
Финал
«Тре Пенне» (Сан-Марино) — «Гиляни» (Косово) — 1:3 (1:1)
Голы: Гай, 16 (1:0). Никач, 24 (1:1). Хайдари, 64 (1:2). Хила, 68 (1:3).
Удаление: Соррентино (Т), 43.
Судья: Тролейс (Фарерские Острова).
21 августа. Серравалле. Стадион Олимпийский.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2020-2021/playoff/