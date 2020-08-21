Косовский «Гиляни» вышел в 1-й отборочный раунд Лиги Европы

Косовский клуб «Гиляни» стал победителем предварительного раунда Лиги Европы. В финальном матче на стадионе в Серравале (Сан-Марино) «Гиляни» победил сан-маринский «Тре Пенне» — 3:1.

Таким образом, «Гиляни» вышел в первый отборочный раунд турнира.

Лига Европы

Предварительный раунд

Финал

«Тре Пенне» (Сан-Марино) — «Гиляни» (Косово) — 1:3 (1:1)

Голы: Гай, 16 (1:0). Никач, 24 (1:1). Хайдари, 64 (1:2). Хила, 68 (1:3).

Удаление: Соррентино (Т), 43.

Судья: Тролейс (Фарерские Острова).

21 августа. Серравалле. Стадион Олимпийский.