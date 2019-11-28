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Косовский футболист «Базеля» пропустил игру с «Краснодаром» по решению клуба

28 ноября 2019, 21:21
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Швейцарский «Базель» принял решение не включать в заявку на матч Лиги Европы с «Краснодаром» косовского футболиста Эдона Жегрову из-за затрудненного получения визы в Россию, сообщает ТАСС.

— Клуб принял решение не брать футболиста на встречу из-за слишком затрудненного получения визы в Россию со стороны Косова и Сербии, — объяснили в пресс-службе.

В матче 5-го тура группового этапа «Краснодар» одержал минимальную победу со счетом 1:0.

Лига Европы: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 5-й тур




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