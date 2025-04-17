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Толиссо: «Постараемся сыграть с «МЮ» так же мощно, как в первом матче»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Лиона» Корентен Толиссо поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

«Постараемся сыграть так же мощно, как в первом матче, или даже еще интенсивнее. Думаю, самое важное в этом матче — выигрывать единоборства.

Шерки заполоняет собой все социальные сети. Он забивает голы и раздает ассисты. Надеюсь, по итогам предстоящего матча соперники будут о нем еще более высокого мнения», — цитирует пресс-служба УЕФА Толиссо.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Лион» состоится в четверг, 17 апреля, и начнется в 22.00 по московскому времени. Первая игра завершилась ничьей — 2:2.

Источник: Официальный сайт УЕФА
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