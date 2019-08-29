«Копенгаген» прошел в групповой этап Лиги Европы
21:44
«Рига» в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы переиграл на свое поле «Копенгаген» (1:0). Однако этой победы не хватило рижанам, чтобы пройти в групповой этап.
В первой встрече датчане был сильнее со счетом 3:1.
Лига Европы
4-й отборочный раунд
«Рига» (Латвия) — «Копенгаген» (Дания) — 1:0 (0:0)
Гол: Фелипе Брисола, 75.
Предупреждение: Валерианос, 34.
Удаление: Валерианос (Рига), 90+4.
Судья: Гиль (Польша).
29 августа. Рига. Стадион «Skonto».
Результат первого матча — 1:3.