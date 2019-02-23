Константин Зырянов: "Семак строит игру, как считает нужным. А не как хочет Геннадий Орлов"

Бронзовый призер Euro-2008 и обладатель Кубка УЕФА Константин Зырянов рассуждает о шансах российских команд в Лиге Европы.

– Вспомню свой 2008-й год, когда мы выиграли Кубок УЕФА. Те команды, которые проходят "Байер" и "Вильярреал", выигрывают в турнире. "Краснодар" уже прошел леверкузенцев, осталось победить "Зениту", и все будет, как в 2008-м. Буду болеть за питерцев.

– Получается, "Краснодар" наполовину победитель Лиги Европы?

– Практически, да.

– Если "Зенит" пройдет, то дальше не так страшно будет?

– Реальный турнир начинается с четвертьфинала. Когда остается два шага до решающего матча. Вообще, всего две наши команды современной истории выходили в финал еврокубков. Оба раза выиграли.

– Игра Азмуна в ответном матче вас удивила?

– В принципе, нет. Мы все знали, как он играл в "Рубине". За эти качества его и взяли в "Зенит". Хорошо играет на втором этаже, требует пространства, чтобы играть в быстрых контратаках. На четверть окупил свой трансфер.

– С точки зрения уровня игры были вопросы в первом матче в Турции. Геннадий Сергеевич Орлов говорил, что Сергей Семак строит какую-то "Уфу".

– Я сам тренирую, поэтому не хотел бы обсуждать качество игры. Понимаю, что строит Сергей Богданович. И хочу пожелать ему удачи. Он строит игру команды так, как сам это видит. Не как Геннадий Сергеевич Орлов и другие специалисты питерского футбола. Пусть команда играет так, как ее научит именно Семак. А забили бы пенальти в первом матче – вообще хорошо было бы. Я понимаю, у минского "Динамо" был неудачный результат в Санкт-Петербурге (1:8). А "Зенит" прошел дальше, значит, все прекрасно и правильно было сделано.

– Какой результат должен показать "Зенит", чтобы можно было сказать, что у "Зенита" все получилось?

– С одной стороны, другого результата кроме первого места для тренера сине-бело-голубых нет. С другой стороны, можно выйти в Лигу чемпионов со второго места. Капелло же увольняли из "Реала" после чемпионства. Если Сергей Богданович продолжит работу в новом сезоне. Значит, всех все устроит.

– Как относитесь к перестановкам в "Зените" и РФС?

– Насчет Александра Валерьевича Дюкова читал. Желаю ему удачи. Хорошо его знаю. С днем рождения его поздравлял, когда он был президентом "Зенита". Он в футболе разбирается. (Ярослав Сусов)