Константин Кучаев: «Ничья — не самый плохой результат»
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Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев считает, что ничья с «Вольфсбергом» на выезде в 1-м туре Лиги Европы является не самым плохим результатом. Также он добавил, что команда была готова к качеству поля.
— Наверное, ничья — не самый плохой результат, — сказал Кучаев в эфире «Матч ТВ». — Тем более, в таких условиях непростых. Хотя условия были одинаковы для обеих команд, ничья — больше положительный результат, чем отрицательный.
Зналич, что «Вольфсберг» будет прессинговать, разбирали их игру, но на таком тяжелом поле было тяжело выходить из-под прессинга короткими передачами, поэтому мы больше ориентировались на длинные. Провели здесь предыгровую тренировку вчера, поэтому были готовы к такому полю.
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