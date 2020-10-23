Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев считает, что ничья с «Вольфсбергом» на выезде в 1-м туре Лиги Европы является не самым плохим результатом. Также он добавил, что команда была готова к качеству поля.

— Наверное, ничья — не самый плохой результат, — сказал Кучаев в эфире «Матч ТВ». — Тем более, в таких условиях непростых. Хотя условия были одинаковы для обеих команд, ничья — больше положительный результат, чем отрицательный.

Зналич, что «Вольфсберг» будет прессинговать, разбирали их игру, но на таком тяжелом поле было тяжело выходить из-под прессинга короткими передачами, поэтому мы больше ориентировались на длинные. Провели здесь предыгровую тренировку вчера, поэтому были готовы к такому полю.