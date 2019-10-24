Конор Макгрегор прибыл на матч ЦСКА — «Ференцварош»
20:31
Бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе Конор Макгрегор прибыл на матч группового турнира Лиги Европы ЦСКА — «Ференцварош». Сегодня ирландский боец приехал в Москву и провел пресс-конференцию.
Конор на матче #ЦСКАФеренцварош pic.twitter.com/X8jKp0Lbve— СЭ ЦСКА (@cska_se) October 24, 2019
??? Конор приехал на матч ЦСКА — «Ференцварош» pic.twitter.com/Umsw6M0xaX— Спорт-Экспресс (@sportexpress) October 24, 2019
Трансляция матча ЦСКА — «Ференцварош»
Конор Макгрегор: «Реванш с Хабибом неизбежен. Надеюсь, он пройдет в Москве» //
Бомбовые заявления, лже-Коноры и штурм машины. Как Москва встречала Конора
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 3-й тур
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