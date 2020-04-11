Коноплянка верит, что «Шахтер» выйдет в финал Лиги Европы

Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка отметил, что верит в выход донецкого клуба в финал Лиги Европы.

— Я вижу нас в финале Лиги Европы, — цитирует официальный сайт клуба Коноплянку. — Дай Бог, мы в скором времени продолжим и дойдем до финала. У нас такая цель. А там уже, если в финале, нужно и Кубок брать.

Тренерский штаб нас контролирует. Дважды в неделю у нас видеотрансляция со всей командой: тренер дает все упражнения, мы повторяем. Такая работа длится 40 минут. У кого дома есть велосипед или беговая дорожка, их тоже используем. Плюс каждый день занимаемся индивидуально, не считая воскресенья, — выходной.

Коронавирус — тяжелый момент для всего мира. Как с этим справиться? Наверное, самое простое, что мы можем сделать, — находиться дома и получать удовольствие от того времени, которого нам раньше не хватало, быть с семьей. Заниматься чем-то полезным. Остановить эту эпидемию мы можем, только находясь дома, стараясь не контактировать ни с кем. Я тоже человек. Тоже каждое утро читаю новости и отбрасываю подальше телефон, чтобы нормально позавтракать и не забивать себе голову. И все равно мы сможем это преодолеть.

«Шахтер» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы обыграл «Вольфсбург» со счетом 2:1, а ответная встреча была перенесена из-за пандемии коронавируса.